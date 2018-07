Verwarde man van straat gehaald bij DamwÃ¢ld

Verwarde man van straat gehaald bij Damwâld

Publicatie: ma 09 juli 2018 15.22 uur

DAMWâLD - De politie rukte maandag aan het begin van de middag met meerdere voertuigen uit om een verwarde man. De man liep op de Dwarsloane bij Damwâld. De politie kwam met veel voertuigen ter plaatse en tevens werd een ambulance uit voorzorg opgeroepen.

De verwarde man is door de politie ingerekend tussen de auto's van een autobedrijf. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie wil verder niet veel mededelingen doen over de zaak.