Klaas de Jager lijsttrekker ChristenUnie

Publicatie: ma 09 juli 2018 14.05 uur

KOLLUM - Voor de lokale ledenvergadering op 17 juli aanstaande draagt het bestuur van de ChristenUnie Noardeast-Fryslân Klaas de Jager uit Kollum voor als kandidaat-lijsttrekker bij de komende raadsverkiezingen op 21 november 2018.

De afgelopen tijd heeft een externe selectiecommissie bestaande uit de heren Ynze de Boer uit Lemmer, Klaas Antuma uit Buitenpost, Jan de Boer uit De Westereen een zorgvuldig voorbereidingstraject doorlopen in gesprek met kandidaten voor het lijsttrekkerschap.

Op voordracht van deze onafhankelijke selectiecommissie draagt het bestuur Klaas de Jager uit Kollum voor als lijsttrekker van de ChristenUnie Noardeast-Fryslân,

Klaas de Jager is op dit moment fractievoorzitter van de ChristenUnie Kollumerland c.a. Het bestuur van de lokale afdeling ziet in de uit het actieve bedrijfsleven afkomstige Klaas de Jager (57) een enthousiaste lijsttrekker. De kandidaat-lijsttrekker heeft passie voor het openbaar bestuur in de nieuw te vormen gemeente. Hij is als ervaren raadslid, samen met de andere potentiële kandidaten op de concept kieslijst, prima in staat de ambities van de ChristenUnie vóór de hele nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân helder voor het voetlicht te brengen.

Na vaststelling in de ledenvergadering op 17 juli zal het bestuur de verdere kieslijst bekend gaan maken.