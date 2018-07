Wietkweker Munnekezijl wordt niet 'geplukt'

Publicatie: ma 09 juli 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Munnekezijl moet 80 uur gratis werken omdat hij een wietplantage in huis had. In de werkstraf zat niet de grootste pijn voor de man, officier van justitie Riemke van der Zee eiste maandag ook dat politierechter Nynke Vlietstra meer dan 8000 euro van de Munnekezijlster zou 'plukken'. Dat geld zou hij verdiend hebben met de verkoop van de hennep die hij had geoogst. Tot grote opluchting van de verdachte was de rechter, in tegenstelling tot de officier, er niet van overtuigd dat de man geld had verdiend door wiet te verkopen.

Met stroommeter geknoeid

Op 23 januari kwam de politie bij de Munnekezijlster aan de deur. Dat was niet voor het eerst: de politie was in mei 2017 ook al eens langs geweest omdat er aanwijzingen waren dat er in de woning een wietplantage was. Toen werd er niks gevonden, in januari wel: de Munnekezijlster had een kwekerij met 74 planten. Verder was er met de stroommeter geknoeid. De man zei dat hij qua financiën in de problemen zat. Hij was gaan telen om uit de schulden te komen.

Tussentijdse oogst

De -tweedehands- benodigdheden en apparatuur zou hij via een growshop hebben gekocht, hij hoefde pas te betalen als hij iets had verdiend. De hennepzaadjes had hij wel zelf betaald, die had hij via internet besteld. De politie had aanwijzingen dat er een eerdere oogst was geweest. Liander constateerde dat de stroommeter begin september 2017 stil was gezet. Dan zou er een tussentijdse oogst kunnen zijn geweest, redeneerde de officier. Bovendien waren er een aantal tips binnengekomen.

'Echt niet'

De politie had een getuige gehoord die in september weer van de verdachte gehoord zou hebben dat een hennepkwekerij had. In mei 2016 was er al een anonieme tip geweest en in december 2017 kreeg de politie een brief binnen van waarschijnlijk een van de buren van de verdachte, dat er in diens woning wiet werd geteeld en dat de buurt er last van had. De Munnekezijlster bleef stug volhouden dat hij niet eerder had gekweekt. 'Echt niet', bezwoer hij de rechter.

Hoger beroep

De officier was niet gevoelig voor zijn argumenten, zei eiste naast een werkstraf van 80 uur dat de man ruim 8700 euro aan de Staat zou betalen. De rechter ging toch mee in de lezing van de verdachte. 'Het verhaal van de officier is overtuigend, maar ik vind u ook overtuigend. Ik vind het niet aannemelijk dat u er ook geld mee hebt verdiend', zei Vlietstra. De rechter legde de geëiste werkstraf op en hield het daarbij. De officier meldde nog dat ze er nog over na zou denken of ze in hoger beroep zou gaan. De Munnekezijlster moest aan netbeheerder Liander 2000 euro betalen voor het opnieuw aansluiten van de stroom.