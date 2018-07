Kans op gladde wegen door regen

Publicatie: ma 09 juli 2018 13.08 uur

BURGUM - Maandag en dinsdag valt er regen en dit kan resulteren in gladde wegen. Doordat het wekenlang droog is geweest, zijn de wegen vervuild. Veel wegen hebben een zwarte aanslag veroorzaakt door o.a. olie en rubber. Zodra de wegen goed nat worden, kan dit een glad filmlaagje vormen op het wegdek. Vooral motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.

Lokaal valt er al zo nu en dan wat regen. Waarschijnlijk wordt de weg daarbij nog niet nat genoeg om gladheid te veroorzaken, maar het is niet uitgesloten. Dinsdag valt op veel plaatsen lichte regen. Deze regen kan in combinatie met vuil op de weg gladheid veroorzaken. In de ochtend valt vooral in het noorden, midden en oosten wat regen. 's Middags wordt het in het noorden grotendeels droog en regent het vooral in het midden, zuiden en oosten.

De regen zal aan de droogte geen einde maken. Op de meeste plaatsen valt slechts een paar mm. Na dinsdag is het bovendien weer langdurig droog. Pas na het komende weekend is er weer kans op een enkele bui.