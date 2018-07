Grootste luchtballon stijgt op in Hantumeruitburen

Publicatie: zo 08 juli 2018 21.35 uur

HANTUMERUITBUREN - Zondagavond steeg vanaf een weiland aan de Fennewei in Hantumeruitburen een heel bijzondere luchtballon op.

Onder de ballon hing namelijk een mand waarin 29 personen vervoerd kunnen worden en dit is daarmee de grootste ballon van Europa.

Een inwoner van Hantumeruitburen is vrijwilliger bij het bedrijf van deze grote ballon en hij nam familie en vrienden mee de lucht in. Na een korte briefing kon men beginnen met het inblazen van de lucht in de ballon.

Nadat de ballon rechtop was komen te staan moesten de deelnemers in vlot tempo in de ballon klimmen, waarna deze na enige momenten het luchtruim koos. Al na enkele minuten verdween de ballon uit het zicht omdat de ballon in de bewolking vloog.

FOTONIEUWS