'Ambitie is alles waar we geen raad mee weten'

Publicatie: zo 08 juli 2018 20.44 uur

BURGUM - De raad van Tytsjerksteradiel had liefst een vrijwel complete werkdag nodig om de agendapunten van de raadsvergadering af te werken, een vergadering die met name ging over de jaarrekening en de kadernota. Die eerste ging uiteraard over de financiën, de tweede over de beleidsvoornemens voor het komend jaar en de jaren daarna.

Het meest opvallende aan die behandeling was, dat het begrip ‘ambitie’ voor eens en voor altijd in de ban werd gedaan door de oneliner van VVD-fractieleider Dineke Wagenaar, die het begrip als volgt omschreef: ‘Ambitie is alles waar we geen raad mee weten’. Het werd een af en toe wat onoverzichtelijk ogende bijeenkomst, die geheel in stijl begon met het vaststellen van de raadsagenda, zeg maar de punten die op de agenda stonden. Daar kan voorafgaand aan de bijeenkomst nog op geamendeerd worden, er kunnen punten bij komen, andere kunnen worden afgevoerd, dan wel verplaatst naar een andere plek op de agenda, of zelfs worden verschoven naar een latere datum.

De vraag was of zowel de jaarrekening als de kadernota op deze agenda zouden moeten blijven staan. Met name Brigitta Scheepsma ijverde, wegens het ontbreken van voor haar cruciale info, voor uitstel, ook al omdat de accountantsverklaring ontbrak. De accountant moet de jaarrekening goedkeuren voor aleer die naar de provincie kan worden gestuurd. Verdeeldheid alom, totdat Saskia van der Werf (PvdA) voorstelde om te stemmen, of wel, of niet behandelen. Dat gebeurde na heel rijp beraad en zeer ampele overweging alsnog en de uitkomst was, dat de kadernota wél en de jaarrekening níet werd besproken. Toen waren we dus meer dan een uur verder....

Na het vragenhalfuurtje, de vooruitgeschoven rondvraag dus, werd de kadernota aan de orde gesteld. Dat gebeurde door een ‘rondje raadsfracties’, die stuk voor stuk een statement mochten afgeven. Age Kramer (CDA) opende het bal met: “It CDA is bot skrokken, mar net út it fjild slein. Wy gean út fan in betroubere oerheid. Wy sille mei syn allen de skouders der ûnder sette moatte. Net efteroer leune.” Hij noemde met name het sociaal domein als ‘pineholle dossier’. Dat sociale domein laat op termijn waarschijnlijk grote tekorten zien en dus: “Sil der in heroriëntaasje plakfine moatte, der moatte heldere keuzes makke wurde en in goede kar, wêrby at wy útgean moatte fan de ‘minslike maat’. It kreaket, it jout in dûbel gefoel, mar wy moatte net stilstean. It wurdt lestich om dit út te lizzen oan de boargers, wy sille mei syn allen oparbeidzje moatte”, refereerde hij nog even aan het mission statement van dit college: ‘duorsum oparbeidzje’.

Piet Reitsma (FNP) begon zijn speech met een hilarische act met een virtueel ‘hûntsje’, hij legde uit dat dit de ‘finansjele waakhûn’ was. Hij wilde met name ‘foarútsjen’. “Mar de jierrekken is net klear en dy sjocht der boppedat niet posityf út. Wy binne noch net yn kontrole, de finansjele rek is der wat út. Wy moatte mei beide fuotten op ‘e grûn stean.” Hij sloot af met een songtekst van Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” Brigitta Scheepsma (GrienLinks), gaf haar statement een meer mondiaal karakter mee: “We leven in een onrustige wereld, denk maar aan al die vluchtelingen en het milieu. En wij, wij laten het allemaal gebeuren. Je voelt je machteloos. Wie moet je helpen, niemand dan maar? Maar dat is cynisme. Het is onze eigen verantwoordelijkheid en die is ondeelbaar. Ieder mens is gelijkwaardig. Over de klimaat verandering: grote bedrijven kunnen ongebreideld vervuilen. Maar er is hoop, denk aan de Elfwegentocht. Wat GrienLinks mist is het perspectief, dus: hoe en wanneer. Goed rentmeesterschap en dus geen rubberkorrels op voetbalvelden.” Waarmee ze nog even terugkwam op haar vraag over de rubberkorrels op een aantal kunstgrasvelden in de gemeente.

Na haar was het woord aan Dineke Wagenaar (VVD), die begon met het begrip ambitie: “Wat wil je en wat kost dat, concrete doelen stellen, maar wij zien weinig richting in deze club. Ambitie is alles waar we geen raad mee weten. Ik zou graag terug willen naar de concrete doelstellingen, weten wat je wilt. ‘Gewoan oan de slach gean’. Deze jaarrekening is niets meer of minder dan een ‘wake up call’. Ons devies is ‘meer doen met minder geld’. Je zou het systeem een keer moeten ontregelen, misschien moeten we Erwin Duursma maar inhuren, die is daar goed in. Als we zo doorhobbelen, gaat het niet goed, gebruik je boerenverstand”, aldus de VVD fractiewoordvoerder.

Saskia van der Werf voerde namens de PvdA het woord. Ook zij pleitte voor duidelijke doelstellingen met duidelijke lasten en baten. “Wat de energie betreft: wij zijn tegen nieuwe gasboringen. Gasloos bouwen, energietransitie, het bouwplan in de Warren, maar dan niet alleen voor de happy few, nieuwe democratie. Wij zullen een realistisch links geluid laten horen”, besloot zij haar korte speech.

Douwe Hooijenga (CU) wees om te beginnen op de nieuwe rol van zijn partij die nu deel uitmaakt van de coalitie en ook een wethouder heeft geleverd in de persoon van Andries Bouwman. Hooijenga wees op de grote tekorten die er aan zitten te komen in het sociale domein: “Dat tekort liegt er niet om, dit is dus eigenlijk hét moment voor een echte visie.” En Douwe zou Douwe niet zijn, als hij niet een citaat uit de Bijbel gebruikte, dit keer van koning Salomo, zoals bekend een uiterst wijs man, immers, de man van het ‘Salomonsoordeel’: “Aan gebrek aan visie gaat het volk ten onder.” Douwe Hooijenga vond dat de kaasschaaf nu wel in de la kon: “Die heeft zijn tijd gehad.”

Hekkensluiter in deze ronde van meningen was Erwin Duursma van D’66, dit soort rondes wordt traditiegetrouw afgewerkt op volgorde van ‘de grootste eerst’. En omdat Erwin Duursma een eenmansfractie bestiert, is hij de laatste. Maar die rol is hem eigenlijk, als je goed kijkt en vooral luistert, op het lijf geschreven. Hij onderscheidt zich, hij relativeert, hij is pragmatisch en heeft een ontwapenend gevoel voor humor. Als hij aan het woord komt, gaat iedereen rechtopzitten en legt de tablet even terzijde. Dat gebeurde ook deze keer. “Ik zal het kort maken”, aldus Duursma, “want ik merk een grote hang naar koffie.” De toon is gezet. “Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon, het gaat om doelen en visie. Vraag is: wat merken onze inwoners daarvan. 121 Pagina’s is niet niks, de kaasschaaf kan in de la als we het zo laten, want misschien willen we geen plakjes maar blokjes. Die inwoners, daar zitten we hier voor. Ik word er wel eens een beetje triest van. Wat ik de raad zou willen meegeven? Simpel, gooi het op een hoop en kijk wat er beter kan. Nodig mensen uit, ga in gesprek. Ontdek waar de innovatie zit, heb ook oog voor falen.” En toen was er koffie.