Brug Burgum valt meerdere keren per dag in storing

Publicatie: zo 08 juli 2018 20.24 uur

BURGUM - De problemen met de brug van Burgum lijken erger te worden. Sinds de laatste week staat de brug bijna dagelijks in storing waarbij de slagbomen niet meer omhoog willen gaan.

Zondag stond de brug in elk geval twee keer in storing. De eerste storing trad op rond 17.11 uur en was om 17.52 uur verholpen. De tweede storing begon om 18.57 uur en was om 20.03 uur verholpen. Elke keer moet er een monteur ter plaatse komen. Het systeem wordt dan gereset en binnen een minuut is alles dan weer opgelost.

Er werd door sommige mensen zelfs gesproken over drie storingen op deze zondag. Deze derde storing is bij deze site niet bekend.