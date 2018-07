Wereldrecord 'handstand' in Drachten

Publicatie: za 07 juli 2018 20.03 uur

DRACHTEN - De Drachtster Gymnastiek Combinatie (DGC) heeft zaterdag een wereldrecord neergezet als het gaat om zoveel mogelijk jongeren die de handstand doen. Het record stond op 399 mensen en dat record werd zaterdag overtroffen met 594 mensen die tegelijk de handstand deden. Het record is opgegeven voor het Guinnes Book of Records.

In het Thalenpark waren 13 vakken ingericht waar per vak maximaal 50 kinderen de handstand konden doen. In elk vak een teller die bijhield hoeveel kinderen de handstand werkelijk deden en tevens werd er vanuit de lucht een foto gemaakt.

Aan de recordpoging deden kinderen uit de gehele regio mee en het was een feestelijke afsluiter van het seizoen.

FOTONIEUWS