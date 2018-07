Zaterdagavond: brug van Burgum weer in storing

Publicatie: za 07 juli 2018 19.36 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond zaterdagavond wederom in storing. In elk geval vanaf 17.30 uur was het al mis. De slagbomen gingen wederom niet omhoog en het autoverkeer moest omrijden. De politie heeft enige tijd de weg afgezet.

Op de rotonde van Burgum vond omstreeks 18.00 uur nog een kleine aanrijding plaats. Een automobilist zag te laat dat zijn voorganger remde voor een passerende voetganger of fietser. Een aanrijding was het gevolg. De politie heeft geholpen met de afhandeling van het ongeval omdat de aangereden bestuurster uit Duitsland kwam.

De storing was na de inzet van een monteur omstreeks 18.20 uur weer verholpen.