Holwerd: eerste 'electric only' vliegveld geopend

Publicatie: za 07 juli 2018 11.31 uur

HOLWERD - In het Holwerd is vrijdagmiddag het eerste vliegveld voor alleen elektrische vliegtuigen geopend. Het is sowieso het eerste 'electric only' van Nederland, maar mogelijk ook ter wereld.

Vooraf aan de opening hingen er een aantal grote vliegers in de lucht en daarbij zo'n 170 kleine vliegers gemaakt door basisschoolleerlingen van een school uit Holwerd. Vervolgens werd er een korte vliegshow gehouden met een zweefvliegtuig die erna zijn landing op het vliegveld inzette.

Als officiële opening landde er een electrisch vliegtuig genaamd Pipistrel. Het vliegveld is onderdeel van het project Holwerd aan Zee.

FOTONIEUWS