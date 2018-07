Jongen onder invloed uit sloot gehaald

Publicatie: vr 06 juli 2018 17.27 uur

LEEUWARDEN - In de nacht van donderdag op vrijdag hebben bewakers op het Groene Ster terrein in Leeuwarden een jongen in een sloot aangetroffen. De 18-jarige jongeman uit Hurdegaryp was zwaar onder invloed toen hij gevonden werd.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de jongen na te kijken. Na onderzoek bleek dat hij niet mee hoefde naar het ziekenhuis. Zijn vader is gebeld om hem op te komen halen. Met een nat pak en een boete op zak kon de jongeman terug naar Hurdegaryp.