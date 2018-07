Celstraf geÃ«ist tegen oud-ondernemer die dief werd

Celstraf geëist tegen oud-ondernemer die dief werd

Publicatie: vr 06 juli 2018 14.40 uur

DRACHTEN - GRONINGEN (ADP) - Een 36-jarige man uit Groningen moet mogelijk vijftien maanden de cel in wegens diefstallen en een poging daartoe. Dat eist de officier van justitie vrijdag op de rechtbank in Groningen.

In maart zou de man betrokken zijn geweest bij bedrijfsauto inbraken in Groningen en in Drachten. Daarbij werden gereedschappen buitgemaakt. Deze behoorden toe aan installatiebedrijven. De gereedschappen werden aangetroffen in april, na een achtervolging door de politie in Groningen. Serienummers op de gereedschappen leidden naar de bedrijven.

Ook werd man word de man verdacht van een inbraak in een tennisgebouw in Groningen en een poging tot inbraak in een woning in Veendam. Bij de laatste overliep de zoon des huizes overliep de man. De inbraak bij de tennisvereniging gaf de man op zitting ruiterlijk toe. De andere inbraken en pogingen ontkent hij.

De man had ooit een steigerbouw-bedrijf, maar dat ging failliet in 2012. Hij hield hier een ton schuld aan over. In 2014 kreeg de man anderhalf jaar cel opgelegd voor inbraken, veelal in Veendam gepleegd. Afgelopen januari legde de politierechter de man cel op voor een winkeldiefstal.

De man moet ruim 1600 euro schadevergoeding betalen.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.