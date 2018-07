Explosie op boot na tanken in EarnewÃ¢ld

Explosie op boot na tanken in Earnewâld

EARNEWâLD - Op een boot in Earnwâld vond vrijdag aan het begin van de middag een explosie plaats. De opvarenden hadden net op It Wiid in het midden van het dorp benzine getankt en zouden weer wegvaren. De explosie vond plaats toen de boot net enkele meters van de kant was.

De twee opvarenden raakten door de explosie gewond en liepen vermoedelijk brandwonden op. Ook hun hondje stond door de explosie enige tijd in brand. Tijdens de behandeling zaten de man en vrouw beiden op een stoel en waren ze aanspreekbaar.

Direct na de explosie wist men de boot weer aan de kant te krijgen en de slachtoffers zijn behandeld door personeel van twee ambulances die ter plaatse zijn gekomen. Tevens kwam de traumahelikopter en de brandweer ter plaatse. Bij aankomst bleek er geen sprake meer van brand te zijn op de boot. De brandweer heeft nog wel koud water geleverd aan het ambulancepersoneel zodat de brandwonden gekoeld konden worden.