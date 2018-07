'Duwen en inrijden op ex-schoonmoeder is noodweer'

Publicatie: vr 06 juli 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een Ureterper (33) die zijn ex-schoonmoeder zou hebben mishandeld en met zijn auto zou hebben aangereden, is vrijdag door politierechter Klaas Bunk vrijgesproken. De zaak kende een lange voorgeschiedenis, die speelde rondom de scheiding van de Ureterper en zijn ex en de omgangsregeling met hun jonge dochtertje. De scheiding verliep problematisch, er waren door de rechter allerlei voorwaarden verbonden aan de omgangsregeling.

Confrontatie

Zo mochten de ex-schoonouders zich er niet mee bemoeien als de vader het dochtertje na een weekend terugbracht bij de moeder, die bij haar ouders inwoonde. Op 10 december vorig jaar was het toch uit de hand gelopen. In een confrontatie zou de Ureterper zijn ex-schoonmoeder een duw hebben gegeven, waardoor de vrouw ten val kwam. Bij het wegrijden zou de man de vrouw bewust met zijn auto hebben aangereden.

Noodweer

Officier van justitie Margreeth Meijer zag alleen bewijs voor het aanrijden, voor de duw vroeg ze vrijspraak. De rechter kwam tot de conclusie dat de verdachte uit noodweer had gehandeld omdat hij door verschillende mensen werd belaagd. Bunk wees de verdachte en de aanwezigen van de kant van het slachtoffer er nog op dat er in deze zaak 'maar één kind van de rekening' was: het kind van de verdachte en zijn ex.

PTSS

Door de vrijspraak werd de schadeclaim van de ex-schoonmoeder, een bedrag van ruim 3200 euro, niet toegewezen. De vrouw zou onder andere last hebben gekregen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bunk benadrukte dat alle volwassenen in deze zaak niet brandschoon waren, inclusief de verdachte en de ex-schoonmoeder. 'Ik spreek u vrij, maar daarbij zeg ik niet dat u de schoonheidsprijs verdient en oma zeker niet', aldus de rechter.