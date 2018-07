Auto belandt op de zij op N357 in Hallum

Publicatie: vr 06 juli 2018 11.48 uur

HALLUM - Een automobilist is vrijdagochtend op de N357 in Hallum op de zij beland. Het ongeval vond omstreeks 11.00 uur plaats op de kruising van de Ljouwerterdyk (N357) met de Doniaweg. Het is onbekend hoe het ongeval kon gebeuren, mogelijk heeft de vrachtwagen er iets mee te maken.

Zowel de politie als een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van de auto kwam uiteindelijk met de schrik vrij en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

