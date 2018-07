Lege Tesla-taxi gestrand op Lawei-plein

Publicatie: vr 06 juli 2018 11.24 uur

DRACHTEN - Een taxichauffeur is vrijdagochtend met zijn Tesla gestrand nabij De Lawei in Drachten. Het voertuig wilde niet meer verder rijden en de politie heeft de onfortuinlijke taxichauffeur geholpen.

De auto stond op de weg en het doorgaande verkeer had er last van. De Tesla is vervolgens het plein opgeduwd door de agenten. De auto is vervolgens aan de stroom gezet. De chauffeur kon in de tussentijd in De Lawei wachten totdat zijn voertuig weer voldoende opgeladen was.

FOTONIEUWS