Huis van de maand: Nijebuorren 17 te Harkema

Publicatie: do 05 juli 2018 17.35 uur

HARKEMA - Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

Verrassend ruime twee-onder-een kapwoning met vier slaapkamers, vrijstaande houten berging met overkapping. Gelegen op 242 m2 eigen grond. Op loopafstand van de voorzieningen die Harkema u biedt. Het extra woongenot wordt gekregen door de in 2001 gerealiseerde dakopbouw.

Indeling: Entree, hal met trapopgang en meterkast, woonkamer met twee provisiekasten, woonkeuken met inbouwapparatuur, gemoderniseerd in 2008, bijkeuken met toilet voorzien van een fontein, cv-opstelling en achterentree.

Eerste verdieping: ruime overloop met kastenwand, vier slaapkamers en badkamer met douchehoek, hangcloset en wastafelmeubel, vernieuwd in 2015.

Tweede verdieping: zolderberging te bereiken middels vlizotrap. De houten berging met overkapping is samen met een schutting in 2016 geplaatst. De berging heeft een zolderverdieping die te bereiken is middels een vlizotrap.

Info:

De woning is gebouwd in 1964. In 2001 is de opbouw aan de achterzijde gerealiseerd. Het woonhuis is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen. In 2016 is de woning geschilderd. Verwarming middels een AWB HR combiketel. De woning heeft een eigen oprit en een bestrate achtertuin.

