Tijdelijke stremming van Kletsterlaan

Publicatie: do 05 juli 2018 15.15 uur

DRACHTEN - De huidige werkzaamheden aan de Kletsterlaan in Drachten kunnen voor het verkeer voor onveilige situaties zorgen. Daarom wordt de weg tijdelijk afgesloten door de gemeente.

De stremming geldt van donderdag 5 juli tot en met vrijdag 20 juli tijdens werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze stremming wordt het autoverkeer omgeleid via De Meer. Voor fietsers en voetgangers is er een omleidingsroute door wijk de Folgeren.

Buiten de werktijden van de aannemer is de Kletsterlaan open voor verkeer van en naar wijk de Folgeren.

Aannemer Jelle Bijlsma is bezig met het verwijderen van leidingen onder het oude fietspad. Hiervoor is het nodig om met een draaiende kraan op de rijbaan te staan. Dat kan voor het verkeer gevaarlijke

situaties opleveren. "Dit willen we voorkomen door de weg tijdelijk af te sluiten" aldus de gemeente Smallingerland.