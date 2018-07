Zes appartementen in voormalig FeestcafÃ© Posthuis

Zes appartementen in voormalig Feestcafé Posthuis

Publicatie: do 05 juli 2018 14.29 uur

BUITENPOST - Er komen zes appartementen in het gebouw waar voorheen Feestcafé Posthuis gevestigd was. Bouwkundig bureau Boer+Hiemstra heeft namens de eigenaren, een principeverzoek ingediend voor een functiewijziging van het pand aan de Voorstraat 39 te Buitenpost. Het college van B&W is positief over de plannen.

Eerder al was de gemeente positief over het realiseren van 4 appartementen. De eigenaren wilden destijds (juni 2016) de begane grond gebruiken voor daghoreca. Zij achten dat echter niet meer haalbaar en daarom wil men nu zes appartementen realiseren. Zij krijgen een oppervlakte variërend van 69 tot 98 m2. Een deel van de bestaande (verrommelde) bebouwing wordt gesloopt en aan de achterzijde van het pand wordt een gezamenlijke buitenruimte met berging(en) gerealiseerd.