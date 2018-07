Busstationsgebouw Dokkum energieneutraal

Publicatie: do 05 juli 2018 14.18 uur

DOKKUM - Het busstationsgebouw van Dokkum is weer up-to-date. Het gebouw is gemoderniseerd én verduurzaamd. Dokkum heeft hiermee het eerste energieneutrale busstationsgebouw van Friesland. Gedeputeerde Johannes Kramer verrichtte donderdag samen met Jitze Hannema van Arriva de officiële heropening van het stationsgebouw, zodat de chauffeurs van Arriva er hun intrek in kunnen nemen.

Modernisering en verduurzaming van het stationsgebouw was nodig. Buschauffeurs konden eerder hun urenbriefjes met gemak via de naden tussen de kozijnen en het raam door inleveren. In het stationsgebouw wordt nu slim gebruik gemaakt van de nieuwe energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Zo wordt er evenveel energie opgewekt als verbruikt.

De 135 zonnepanelen zorgen ervoor dat de nieuwe elektrische warmtepomp het gebouw energieneutraal verwarmd. Een gasaansluiting is hierdoor niet meer nodig. Verder zijn de vloeren en gevels geïsoleerd, is er driedubbele beglazing gezet en wordt het gebouw met LED lampen verlicht. Alle werkzaamheden zijn de afgelopen maanden uitgevoerd door lokale ondernemers. Een deel van het gebouw is nog beschikbaar voor een kleinschalige onderneming, met een mogelijke wachtruimte voor reizigers. Het verduurzaamde provinciale busstationsgebouw, draagt bij aan de organisatiedoelstelling om in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn.