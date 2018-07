'Dodelijk ongeval had vermeden kunnen worden'

Publicatie: do 05 juli 2018 12.00 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Henk Mous wil dat de Leeuwarder rechtbank een 25-jarige inwoner van Feanwâlden vijf maanden naar de gevangenis stuurt. De Feanwâldster reed op 23 september 2016 op de Archipelweg in Leeuwarden een 74-jarige inwoner van die plaats aan. Het slachtoffer overleed later in het UMCG in Groningen aan zijn verwondingen. De Feanwâldster reed te hard -32 kilometer volgens de politie-, de snelheidsmeter in zijn Audi 80 werkte niet en hij had twee uur voor het ongeval cocaïne gebruikt.

Zeer onvoorzichtig

Alles bij elkaar maakte het dat de officier vond dat de Feanwâldster 'zeer onvoorzichtig' heeft gereden. 'Het schuurt tegen het roekeloze aan', aldus Mous. De Feanwâldster was aan het begin van de avond naar Leeuwarden gereden om een kameraad op te halen, hij had een beetje haast. 'Ik was al wat later', zei hij tegen rechtbankvoorzitter Bert Dölle. Op de Archipelweg, op de kruising met de Kastanjestraat en de Robert Kochstraat, had hij de fietser zien aankomen. De bejaarde man leek te weifelen en leek aanstalten te maken om te stoppen voor de auto van de verdachte. Die had voorrang, hij zei dat hij nog oogcontact met de fietser heeft gehad. Het slachtoffer stopte niet en een botsing was onvermijdelijk.

Flinke hoofdwond

Twee moeders die hun kinderen van jazzballet hadden gehaald, hadden het ongeval vanuit hun auto gezien. Zij zagen ook dat de fietser aarzelde, het volgende moment zagen de vrouwen de man door de lucht vliegen. Het slachtoffer was zwaargewond, hij had met zijn hoofd de voorruit van de Audi geraakt. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht met onder andere een flinke hoofdwond, enkele dagen later overleed hij.

Kapotte snelheidsmeter

Volgens de VOA, de ongevalsanalisten van de politie, reed de Feanwâldster tussen 82 en 84 kilometer per uur -met een kapotte snelheidsmeter, waar 50 het maximum is. Zelf zei hij dat hij niet in de gaten had dat hij zoveel te hard reed. 'Als je een beetje automobilist bent, heb je dat door denk ik', reageerde Dölle. De verdachte heeft sinds twee jaar een rijbewijs. De VOA kwam tot de conclusie dat het ongeval te vermijden was geweest als de Feanwâldster zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur had gehouden. Doordat hij te hard reed, hadden de verdachte en het slachtoffer te weinig tijd om te reageren.

Bang voor naalden

Volgens de deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zat er niet een hele hoge hoeveelheid coke in het bloed van de verdachte. De bloedafname was een aantal uren na het ongeval. De Feanwâldster wilde zich eerst niet laten prikken, omdat hij naar eigen zeggen bang is voor naalden. De officier vermoedde dat de man het prikken bewust heeft vertraagd om zo de cocaïnewaarden in zijn bloed naar beneden te krijgen.

Bovenop de celstraf eiste Mous een geheel voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar. Mous typeerde de verdachte als 'een jonge vent met een stoere auto en dito gedrag'. De getuigen zagen de Feanwâldster vlak voor de botsing rijden met een elleboog uit het raam.

De Leeuwarder rechtbank doet op 19 juli uitspraak.