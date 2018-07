Woensdagavond: 1.15 uur lang storing brug Burgum

Publicatie: do 05 juli 2018 09.40 uur

BURGUM - Het was woensdagavond weer zover. De brug van Burgum stond in storing. De slagbomen wilden niet meer omhoog en dat gebeurde om exact 18.32 uur nadat de brugwachter een zeilboot had doorgelaten. Het brugdek wil wel openen en sluiten maar vervolgens willen de slagbomen niet meer in beweging komen.

Het autoverkeer moest wederom omrijden. Fietsers en voetgangers konden onder de slagbomen door. Na enige tijd zijn er weer pionnen geplaatst aan weerszijden bij de rotondes. Een monteur kwam ter plaatse en om 19.45 uur gingen de slagbomen weer ophoog. Enige minuten later reden de eerste auto's weer over de brug.