Vrouw gewond na val met scooter in Groene Ster

Publicatie: wo 04 juli 2018 18.17 uur

TYTSJERK - De bestuurster van een scooter is woensdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt bij de Groene Ster bij Leeuwarden. De vrouw reed in de Groene Ster toen zij hard ten val kwam.

De politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het medisch personeel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Volgens een omstander, die in afwachting van de hulpdiensten hulp heeft verleend, heeft het slachtoffer mogelijk hersenletsel opgelopen. De weg was gedurende de hulpverlening afgesloten. De traumahelikopter landde dichtbij op een bult in het recreatiegebied.

