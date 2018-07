Feu mag oud-exploitanten niet in dienst hebben

DRACHTEN - Discotheek-eigenaar Just van Bodegom mag de oud exploitanten van Feu en Champino in Drachten vijf jaar lang niet in dienst nemen. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag besloten. Het werkverbod geldt voor alle zaken van Van Bodegom.

Het werkverbod werd door Smallingerland eerder al opgenomen in de horecavergunning voor de horecagelegenheden in Drachten. Dat gebeurde nadat het bedrijf failliet was gegaan.

