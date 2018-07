'Geen nieuwe claim van De Lawei'

DRACHTEN - Burgemeester Tom van Mourik verzekerde dinsdagmiddag bij de behandeling van het rapport over het Lawei-debacle dat er niet een nieuwe claim van de schouwburg komt. Een week eerder waarschuwde onderzoeker Ton Diepeveen nog dat nergens papier zijn gevonden van de voorbereidingskosten van 1,1 miljoen euro. ,,Schriftelijk garandeert De Lawei dat er geen claim meer komt.”

Van Mourik ondernam meteen actie na de boodschap van Diepeveen. De angst dat er nog 1,1 miljoen aanvullend, door administratieve onduidelijkheden, wordt ingebracht is daarmee verdwenen. ,,De Lawei is zelfs bereid om zwart-op-wit te zetten dat dit niet aan de orde is.” De burgemeester stelde wel dat de kous wat hem betreft nog niet af is, omdat hij ‘nog wel de bonnetjes wil zien’.