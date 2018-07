Boot bij scheepswerf in Warten vliegt in brand

Publicatie: di 03 juli 2018 08.18 uur

WARTEN - De brandweer moest maandagnacht rond 2.45 uur uitrukken voor een scheepsbrand bij een scheepswerf in Warten. Omdat aanvankelijk niet duidelijk was, waar de boot lag, werden meerdere brandweerauto's opgeroepen.

Bij aankomst van de eerste brandweerauto werd duidelijk dat de boot niet in een loods lag maar in het water in de buurt van de loods. De brandweer heeft de scheepsbrand geblust.