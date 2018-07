Man filmde stiekem meisjes in kleedkamer

Publicatie: ma 02 juli 2018 22.20 uur

GERKESKLOOSTER - Een 32-jarige man uit Gerkesklooster moest zich maandag voor de rechtbank in Groningen verantwoorden voor het bezit en een poging tot het vervaardigen van kinderporno en voor het stiekem filmen en fotograferen van meisjes in de kleedkamers van voetbalvereniging GSV Gerkesklooster, waar de man zelf lid was.

Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk tegen de man. Ook wil het OM dat de man zich psychisch laat behandelen en moet hij meewerken aan controles op zijn computers en zijn telefoon.

Camera in een pen

In de periode tussen 2010 en 2016 en op diverse tijdstippen schoot de man beelden van ontblote, deels minderjarige, meisjes in de kleedkamers en douches van de voetbalvereniging in Gerkesklooster. Dat filmen probeerde hij ook in Surhuisterveen bij twee meisjes thuis. Maar dat mislukte.

De man was bekend met de vader van één van hen. Hij was daar op 3 december vorig jaar op bezoek. De twee minderjarige meisjes schminkten het gezicht van de man. Hij spoelde dat later af onder de douche.

Voetbalmeisjes

Ook de meisjes douchten die avond. Zij troffen, verstopt achter een spons, een pen aan. Ze leverden de pen in bij de ouders van één van de meisjes. Die zagen dat er een camera in zat verstopt. Ze brachten het apparaat naar de politie. Dat was de reden tot nader onderzoek. De politie nam de computer en een externe harde schijf van de man in beslag. Daarop stonden 4000 kinderpornografische foto's, van internet gehaald.

Ook bleek dat er meer foto's op de pen-camera stonden: een drietal meisjes van het voetbalteam. De meisjes werden op het bureau gevraagd om geconfronteerd te worden met hun eigen beelden. Ze deden aangifte.

De man heeft een verstandelijke beperking. Hij verklaarde op zitting dat hij de foto's en filmpjes maakte voor een vriend van hem. Dit deed hij in opdracht. 'Zomaar.' Ook putte hij, zo zei hij op zitting, troost uit de filmpjes.

De officier van justitie hield in haar eis rekening met de geestelijke beperking van de man, maar vindt de gepleegde feiten zeer ernstig. 'Hij wist dondersgoed waar hij mee bezig was', zei ze. 'Hij was expliciet uit op het maken van kinderporno.'

Gerkesklooster, het dorp waar de man nog steeds woont, heeft meerdere keren voor eigen rechter gespeeld. Zo werd de man bedreigd, werden de ruiten van de woning van de man vernield en werd zijn auto gemolesteerd. Hij zei spijt te hebben. 'Ik had het niet moeten doen', las hij voor.

De man gaat niet vrijuit. Hij is eerder veroordeeld tot een alcoholslot en kreeg een boete voor het bezit van wapens. Naast de straf moet de man een contactverbod worden opgelegd. De slachtoffers hadden daar specifiek om gevraagd.

Uitspraak in deze zaak is over twee weken.