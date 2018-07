Excuses provincie, oorzaak storingen brug onbekend

Publicatie: ma 02 juli 2018 17.54 uur

BURGUM - Het op afstand bedienen van bruggen gaat nog niet vlekkeloos. Dat laten de storingen met de brug in Burgum zien. De provincie Fryslân ging maandag met een bos bloemen langs bij de heer Hoekstra, die zondagavond met zijn elektrische voertuig bijna een uur vast stond voor de slagbomen. De slagbomen gingen voor de derde keer in een week niet omhoog.

De provincie Fryslân laat weten dat er sinds de brug op afstand bediend wordt in ieder geval zes keer een storing is geweest. "Het basisprobleem is de complexe techniek van de brug die is ingericht op bediening op afstand, met belangrijkste thema: veiligheid. Er kunnen hierdoor er vele verschillende oorzaken aan de storingen ten grondslag liggen", legt communicatieadviseur Pietrik Elzinga-Postma van de provincie Fryslân uit.

Er is in ieder geval een verband met de bediening op afstand, maar wat de precieze oorzaak is, wordt onderzocht. "Niet alleen in de provincie Fryslân maar in het gehele land doen zich tegenwoordig meer van dit soort storingen voor. Ze houden allen verband met:

de bediening op afstand

de zeer strenge eisen ten aanzien van veiligheid voor gebruikers

de complexe techniek met veel sensoren en meetinstrumenten

de geringe foutmarges

"Die verstrekken soms tegenstrijdige informatie aan het systeem, wat weer vertaalt als storing, dus een onveilige situatie."

Na de oplevering wordt de brug volledig eigendom van Rijkswaterstaat, dit jaar voert de provincie het onderhoud nog uit. De gemeente is betrokken voor zover het de weg over de brug betreft. Momenteel is de brug nog van de aannemer.

"De brug zal het in de toekomst zonder al te veel storingen gewoon moeten doen, met een storingsdienst die zaken oplost indien nodig", benadrukt Elzinga-Postma.

