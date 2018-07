Vrachtwagen ramt bus op WÃ¢ldwei

Vrachtwagen ramt bus op Wâldwei

Publicatie: ma 02 juli 2018 17.32 uur

OPEINDE - Een Duitse vrachtwagenchauffeur is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval. Volgens getuigen reed hij slingerend over de Wâldwei en raakte hij van de weg. "De vrachtwagen ging net na tankstation door de afrastering en klapte eerst door de berm en kwam stil in het talud." zo meldt een getuige deze site. Op dat moment reed een bestuurder van een bus met aanhanger net weg vanaf het tankstation. Deze werd in de zijkant aangereden. De vrachtwagen is vervolgens nog slingerend doorgereden en kwam tientallen meters verderop tot stilstand tegen het talud.

De betrokken vrachtwagen is door andere getuigen ook al gezien bij Leeuwarden. Daar reed de combinatie ook al slingerend over de weg. De chauffeur van de vrachtwagen is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De afhandeling van het ongeval zorgde voor lichte vertraging op de Wâldwei omdat het autoverkeer afremde om te kijken. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

