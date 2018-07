Brandweer blust bermbrand in Kootstertille

Publicatie: ma 02 juli 2018 16.22 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham moest maandagmiddag uitrukken voor een buitenbrand in Kootstertille. Achter een loods aan de Oastkern was brand ontstaan in de berm. Ruigte, riet en wat boompjes waren spontaan in brand gevlogen.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.

FOTONIEUWS