Brandweer: Wees extra alert op natuurbranden

Publicatie: ma 02 juli 2018 15.28 uur

BEETSTERZWAAG - Door de aanhoudende droogte is de kans op natuurbranden in Friesland groter dan normaal. De brandweer roept iedereen dan ook op extra alert te zijn op branden in de natuur. Dit houdt ook in dat onder andere open vuur en barbecuen in de natuur op dit moment verboden is.

In maart van dit jaar werden op Terschelling en in Beetsterzwaag meetstations geplaatst. Deze stations geven actuele data door waardoor het risico op natuurbranden kan worden getoond op een speciale website.

Mocht er toch brand zijn dan raadt de brandweer aan om zo snel en ver mogelijk te vluchten. Daarna de hulpdiensten alarmeren en de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.