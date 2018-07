Deel Sionsberg Dokkum wordt gesloopt

Publicatie: ma 02 juli 2018 15.20 uur

DOKKUM - De tijdelijke operatiekamers die nu nog aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum staan, verdwijnen binnenkort. Ook een deel van het voormalige ziekenhuis worden gesloopt en er komen 20 tot 50 zorgappartementen in het gebouw. Het gaat om een investering van 2,1 miljoen euro. Afgelopen zaterdag werd een kijkdag georganiseerd waar belangstellenden de plannen konden bekijken en belangstelling konden tonen.

Een architectenbureau heeft inmiddels de plannen uitgewerkt en kon die tijdens de kijkdag aan het grote publiek laten zien. De nieuwe appartementen krijgen een huurprijs die valt onder de huursubsidiegrens en dat spreekt aan. Als de plannen doorgaan worden de operatiekamers weggehaald en wordt een gedeelte tussen het voormalige ziekenhuis en verpleeghuis de Waadwente gesloopt, zodat de gebouwen los van elkaar komen te staan. De appartementen komen aan de achterkant en hebben deels zicht op de groene Woudvaart. Eind 2019 moeten de appartementen klaar zijn.

Na het faillissement in 2014 en een moeilijk eerste jaar, zit het Dokkumer zorgcentrum weer in de lift. Er worden zwarte cijfers geschreven in Dokkum en de klantwaardering is erg goed. Sionsberg zette in op een korte toegangstijd en biedt alle medische functies die er voor het faillissement ook waren.