Man (40) stuurt oude naaktfoto's via Whatsapp

Publicatie: ma 02 juli 2018 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige inwoner van Surhuizum liet maar weer eens zien dat je met één Whatsapp-bericht enorm veel schade kunt aanrichten. De man had begin januari een filmpje met vijf naaktfoto's naar een kennis gestuurd. De foto's circuleren al 20 jaar op het internet en zijn in principe gedateerd. Het probleem was dat de Surhuizumer ook een recent screenshot van de Facebookpagina van de vrouw in het filmpje had meegestuurd, waarop haar werkplek en haar gezin stonden, zodat ze ineens herkenbaar werd.

Smaadschrift

De Surhuizumer moest zich maandag voor politierechter Hessel Schuth verantwoorden, aanvankelijk voor het plegen van smaadschrift. Als dat niet bewezen kon worden, zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan belediging. Dat laatste kon bewezen worden, oordeelde de rechter. De verdachte had het filmpje maar naar één iemand gestuurd, die deel uitmaakt van een grotere Whatsapp-groep. Er is niet gebleken dat diegene het bestand heeft doorgestuurd naar anderen uit de groep.

20 jaar oude foto's

De partner van degene die het filmpje toegestuurd kreeg, kende de vrouw van de naaktfoto's. Er werd onmiddellijk contact opgenomen met de verdachte, die het bestand ook meteen zou hebben gedelete. Achteraf had hij enorm veel spijt. 'Ik vind het heel vervelend, ik heb ze meteen verwijderd', zei de man. Het bleef onduidelijk waar de foto's vandaan kwamen, maar op de zitting bleek wel dat het slachtoffer er al 20 jaar door achtervolgd wordt. Ze zei dat ze de verdachte benaderd had, hij zou beloofd hebben haar te helpen zoeken naar de herkomst van het filmpje.

Nachtmerrie

Een dag later zou de man niet meer te bereiken zijn geweest. De vrouw deed daarop aangifte. Ze benadrukte dat ze dat niet had gedaan, als de verdachte haar had geholpen naar de bron te zoeken. Ze had zelfs uit wanhoop een advocaat benaderd. De kosten wilde ze op de verdachte verhalen. 'Twintig jaar na dato belandde ze opnieuw in een nachtmerrie', zei officier van justitie Leonie Potijk. 'De verdachte is onderdeel van een probleem dat veel groter is. De ellende van het openbaar zijn van deze foto's houdt hij in stand'.

Schadevergoeding

De verdachte heeft het slachtoffer een schikking van 250 euro aangeboden, maar daar was de vrouw niet mee akkoord gegaan. De schade die ze claimde was veel groter, maar de rechter oordeelde dat de verdachte niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de totale schade. Die is veroorzaakt door de persoon die de foto's als eerste heeft verspreid. Schuth vond het vooral belangrijk dat de Surhuizumer een schadevergoeding betaalde: de man moet 750 euro aan het slachtoffer betalen. Verder legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf op van 40 uur, met een proeftijd van twee jaar.