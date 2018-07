Gezocht: 'Het beste plan van Burgum gezocht'

Publicatie: ma 02 juli 2018 13.32 uur

BURGUM - Dorpsbelangen Burgum is op zoek naar het 'beste plan van Burgum'. Het bestuur stelt ruim 10.000 euro beschikbaar ter gelegenheid van het 125-jarige jubileum van Dorpsbelangen.

"Heb jij een goed plan voor de mienskip in Burgum? Een zeskamp of volleybaltoernooi? Een nieuwe hangplek voor ouderen of jongeren? Iets organiseren voor de jeugd? Een kunstwerk voor op school? Nieuwe kleding of ballen voor jouw club? Doe mee met je club, stichting of vereniging, of uit jezelf. Het maakt niet uit, als het maar voor Burgum is. Stuur je plan - liefst met filmpje - en (financiële) onderbouwing voor 15 september 2018 naar besteplan@burgum.nl."

In oktober maakt het bestuur de winnende plannen bekend. Bij het kiezen van de winnaar of winnaars zal worden gelet op duurzaamheid, originaliteit en het aantal Burgumers dat er voordeel van heeft.

Kijk voor de voorwaarden op burgum.frl/dorpsbelangen.