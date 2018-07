Gokker uit Kollumerland wint 10.000 euro per maand

Publicatie: zo 01 juli 2018 23.21 uur

KOLLUM - De Droomsalaristrekking van de Staatsloterij is gevallen in Kollumerland. De uitslag werd zondag bekendgemaakt en het winnende lot werd gekocht in een winkel in de gemeente Kollumerland.

De prijs is een droomsalaris van 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand.