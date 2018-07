Geslaagde eerste koopzondag in Drachten

Publicatie: zo 01 juli 2018 22.51 uur

DRACHTEN - De eerste koopzondag in Drachten is een feit. Voor deze allereerste keer werd er een klein feestje van gemaakt. Echt druk met mensen werd het niet. Het was volgens winkeliers vergelijkbaar met de drukte op zaterdag. Door het mooie weer en vele sportactiviteiten was deze eerste koopzondag sowieso niet een ideale dag om te gaan winkelen.

De parkeergarage was redelijk gevuld. De eerste supermarkt was zondag open om 09.00 uur en de tweede ging om 11.00 uur open.

