Simmerdeis-festival: zonnig en schoon

Publicatie: zo 01 juli 2018 11.25 uur

DRACHTEN - Van donderdag tot en met zondag wordt in het Slingepark, Drachten het Simmerdeis-festival gevierd. Op verschillende locaties in en om Drachten worden voorstellingen en optredens gegeven. Het festival is grotendeels gratis toegankelijk.

Het festival heeft duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel, dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met statiegeldbekers, dit blijkt een groot succes.

De organisatie spreekt niet over het hoogtepunt van het festival, of ‘hoofdpodium’. Ieder optreden of voorstelling is belangrijk, en is er genoeg tijd voor publiek om zich naar een volgende locatie te begeven.

Enkele locatie waren;

- Oude sluisfabriek

- Gaastereiland

- ROC Friesepoort

- Schiereiland

Enkele grote namen deze dagen waren;

-YOUNG GANSTERS

-SUE THE NIGHT

-TENTEPIES

-MICHELLE DAVID & THE GOSPEL

-DANNY VERA

-DJ OKKY

FOTONIEUWS