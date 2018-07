Auto van kerkganger vliegt in brand bij Bethelkerk

Publicatie: zo 01 juli 2018 10.24 uur

DRACHTEN - De auto van een kerkganger van de Bethelkerk is zondagochtend in brand gevlogen. De brandweer werd omstreeks 8.49 uur opgeroepen voor de brand. De bestuurster had de auto op de parkeerplaats van de Bethelkerk geparkeerd en was naar binnengegaan. Een kerkgenoot zag vlammen onder de motorkap en meldde dit bij de BHV van de kerk.

De bestuurster van de auto heeft de sleutels van de auto aan de medewerkers van de BHV gegeven en die hebben er voor gezorgd dat de auto tussen de overige auto's werd weg gehaald. Het parkeerterrein werd direct afgesloten voor de kerkgangers en de route van de brandweer werd opengezet.

De toegesnelde brandweer was snel ter plaatse en heeft de autobrand geblust. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Berger BCF heeft het voertuig geborgen.

