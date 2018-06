Slagbomen brug Burgum weigeren weer dienst

Publicatie: za 30 juni 2018 18.55 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond zaterdagavond weer twee uur lang in storing. Deze trad omstreeks 18.20 uur op. De slagbomen wilden wederom niet omhoog. Dit betekende dat het autoverkeer moest omkeren. Fietsers en voetgangers gingen zoals gebruikelijk onder de slagbomen door. Een politieagent heeft enige tijd mensen geholpen om de slagbomen te passeren.

De afzetting werd in het eerste uur gedaan door de politie en is daarna aan de zijde van Sumar overgenomen door de provincie. Er werd bij de rotonde een tekstkar geplaatst en tevens stond op de Wâldwei een tekstkar waarop te lezen was dat Burgum niet bereikbaar was. Een de zijde van Burgum is een lint gespand met pionnen.

Een monteur en brugwachtster zijn ter plaatse gekomen en de storing was om 20.18 uur verholpen. De slagbomen gingen op dat moment succesvol omhoog. Rond 20.23 uur reden de eerste auto's weer over de beug.