Gaan er nog koppen rollen in Lawei-dossier?

Publicatie: vr 29 juni 2018 19.10 uur

DRACHTEN - Moeten er naar aanleiding van het Lawei-debacle koppen rollen binnen het ambtelijk apparaat van Smallingerland? Deze concrete vraag stelde VVD-raadslid Robbert Kooistra woensdagavond concreet aan vice-voorzitter Karin van der Velde van de commissie. Tijdens een speciale Ronde Tafel-bijeenkomst werd het rapport over de bestuurlijke handel en wandel rond vernieuwbouw van de Drachtster cultuurhuisvesting toegelicht. Volgens Van der Velde is een afrekening nooit de intentie van het onderzoek geweest.

Desondanks is het niet ondenkbaar dat na 3 juli er koppen gaan rollen binnen het gemeentehuis. Het rapport is namelijk uitermate kritisch over de rol van de ambtenaren binnen het proces. Zo zouden bestuurders onvoldoende op de hoogte zijn gehouden, wat het college tot een ‘tandeloze tijger’ maakte. Ook waren gebreken in het bestek al langer bij ambtenaren bekend, maar de gemeente bleef de directie van De Lawei onvoorwaardelijk steunen in het besluit om bouwer Van Norel vlak voor de oplevering aan de kant te zetten. Al met al is ‘er niet voldoende professioneel gewerkt’.

VVD’er Robbert Kooistra ving diverse geluiden op van burgers die vinden dat dergelijke grote fouten consequenties moeten hebben binnen het ambtelijk apparaat. ,,Maar je hoort niets over gevolgen voor niet-politieke mensen. Bijvoorbeeld ook niet een formele waarschuwing voor betrokken personen.” ,,Doel van het onderzoek is om er van te leren, het is niet een afrekening”, reageerde Karin van der Velde.