Vader mishandelde zijn kinderen tijdens psychose

Publicatie: vr 29 juni 2018 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Eastermar was volledig ontoerekeningsvatbaar, toen hij op 8 oktober vorig jaar zijn beide jonge kinderen de keel dichtkneep. Tot die conclusie komen een psycholoog en een psychiater en het Openbaar Ministerie (OM) in de persoon van officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello is het daar mee eens. De officier eiste vrijdag in de strafzaak tegen de Eastermarder plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar. Omdat de man ontoerekeningsvatbaar is, zou de rechtbank hem moeten ontslaan van strafvervolging.

Emotioneel

De verdachte werd bij tijd en wijle zeer emotioneel toen rechter Maaike de Wit samen met hem het dossier doornam. De man was met zijn ex overeengekomen dat hij de kinderen -5 en 7 jaar oud- eens in de twee weken thuis had. Zo ook in het weekend van 8 oktober 2017. Op die dag had de verdachte zich al niet goed gevoeld, hij had zijn ex via Facebook een berichtje gestuurd met de vraag of zij de kinderen eerder op kon halen. 'Ik zat in die tijd niet lekker in mijn vel', zei de Eastermarder.

Stil en timide

Hij had de avond ervoor een paar biertjes gedronken en vier of vijf joints gerookt. Van wat er de volgende dag is gebeurd, weet hij zich nauwelijks meer iets te herinneren, maar hij sluit zich aan bij de verklaringen van de kinderen. Toen de moeder de kinderen 's middags ophaalde, had ze al het gevoel dat er iets niet klopte: de kinderen waren stil en timide. De moeder zag dat ze striemen in op het gezicht en in de hals hadden. Anderhalve week later deed ze aangifte, het bleek dat de vader geprobeerd had beide kinderen te smoren.

Waanbeelden

Behalve dat ze verwondingen hadden, waren de kinderen met de schrik vrijgekomen. Later zou de verdachte verklaren dat hij waanbeelden had gezien en dat hij in een psychose had gezeten. Een conclusie die door de psychiater en de psycholoog werd bevestigd. Meteen na die gebeurtenis is de verdachte gestopt met het gebruiken van cannabis. Hij heeft 114 dagen vastgezeten. De voorlopige hechtenis werd geschorst, maar hij moest wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Psychiatrisch ziekenhuis

Hij moest zich op laten nemen in het psychiatrisch ziekenhuis in Franeker en hij mocht geen contact met zijn ex-partner en zijn kinderen opnemen. Wat dat laatste betreft eiste de officier dat de rechtbank het contactverbod handhaaft, net als een locatieverbod voor de woonplaats van de kinderen. Alleen als de reclassering toestemming verleent, zou de man contact met zijn kinderen mogen hebben. Verder wil Kappeijne van de Coppello dat de rechtbank de zogeheten PZ-maatregel oplegt: plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar. De man had volgens de officier kunnen weten dat het mis kon gaan als hij cannabis gebruikte. 'Hij wist als geen ander wat blowen met hem doet, hij wist dat het uit de hand kan lopen'. De deskundigen concludeerden dat de Eastermarder gevoelig is voor psychoses, die gevoeligheid verdwijnt als hij geen drugs gebruikt. Kappeijne van de Coppello gaat er wel vanuit dat de man op het moment dat hij zijn kinderen iets aandeed niet wist wát hij deed en dat hij het bij zijn eigen kinderen deed.



De rechtbank doet op 13 juli uitspraak.