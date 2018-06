Extra geld voor fietstunnel N358 Surhuizum

Publicatie: vr 29 juni 2018 11.09 uur

SURHUIZUM - Met het beschikbaar stellen van zes ton extra komt een tunnel voor fietsers onder de vernieuwde N358 bij Surhuizum een stuk dichterbij. Een overgrote meerderheid van de Provinciale Staten heeft ingestemd met een motie, die een aanvullend budget voor deze variant mogelijk maakt.



VVD-Statenlid Durk Pool uit Harkema noemt het een ‘boppeslach’ voor de dorpen. ,,De vlag kan uit.” De oversteek bij de Rysloane met de Uterwei (N358) is al jaren een grote zorg voor de bewoners. ,,Er zit een knik in de weg, waardoor je amper kunt zien of er verkeer aan komt. Er zijn diverse ongelukken geweest, zelfs met dodelijke afloop. Het is gewoon een rot plek.”



De verbreding van de N358 door Provincie Fryslân is een kans om de oversteek veiliger te maken. ,,Veel kinderen vanuit de dorpen steken hier op de fiets de weg over. Gemiddeld gaat het om zo’n 140 oversteken per dag. Als Staten hebben we afgelopen dat boven de 125 oversteken we gaan kijken naar een ongelijkvloerse oplossing.”



Samen met gemeente Achtkarspelen werd tot dusver de insteek voor de realisatie van een fietsbrug gekozen. Daar werd ook al zes ton voor vrijgemaakt. Toch is een tunnel een betere optie, meent Pool. ,,Een brug zou vijf-en-een-halve meter hoog worden. Dat wordt enorm steil. Voor de Staten heeft een tunnel de voorkeur.”



De geschatte kosten voor een tunnel zijn 1,2 tot 1,4 miljoen euro. ,,Dan zitten we met een gat van ongeveer zes ton.” Met de motie van VVD en FNP, mede ingediend door CDA , PvdA en PVV zorgt de provincie voor het aanvullende bedrag. Alleen D66 stemde uiteindelijk tegen. ,,Door een herschikking van middelen is het mogelijk om de tunnel te realiseren.”



Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat nu in overleg met de gemeente Achtkarspelen, die formeel nog voor een fietsbrug heeft gekozen. Met het aanvullende budget lijkt echter de wens van onder andere plaatselijk belang Surhuizum voor een tunnel werkelijkheid te worden.