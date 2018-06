Auto's in botsing op N358 bij Buitenpost

Publicatie: vr 29 juni 2018 09.29 uur

BUITENPOST - Twee auto's zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Lauwersmeerweg (N358) bij Buitenpost. Eén van de twee bestuurders wilde afslaan richting Kranswier en zag daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Bij de botsing raakte niemand gewond. De politie is ter plaatse gekomen om de zaak af te handelen.

