Buitenbrand veroorzaakt overlast voor fietsers

Publicatie: do 28 juni 2018 15.42 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum is donderdagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Willem Loréweg in Kollum.

Net buiten Kollum stond een aantal meters gemaaid gras in brand. Waarschijnlijk is droogte en een weggegooide sigaret de oorzaak. Veel fietsers hadden last van de rook die over het fietspad trok. De brandweer van Kollum heeft de brandende berm met een hogedrukstraal geblust.

FOTONIEUWS