Drachtster verkocht zieke pups: eis 10 mnd cel

Publicatie: do 28 juni 2018 13.58 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 5 en 10 maanden cel geëist, voor twee malafide puppyhandelaren uit respectievelijk Leeuwarden en Drachten. De twee hebben zonder vergunning en met vervalste papieren veelal zieke puppy's verkocht . Door te knoeien met vaccinatieboekjes -ze hadden zelf stempels van dierenartsen gefabriceerd- hebben ze zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Verder vindt het OM dat het tweetal zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, door zich voor te doen als bonafide fokkers.

Pups in de vriezer

De zaak kwam in december 2016 aan het rollen, toen de politie een inval deed in een loods aan de Grândyk in Holwerd. Vanaf die locatie verkocht de 21-jarige Drachtster pups, hij en de Leeuwarder (26) hadden een relatie, maar ze waren inmiddels uit elkaar. Er werden negen pups en 16 volwassen honden aangetroffen. De meeste puppy's waren ziek, in de vriezer lagen 23 dode honden en vier konijnen. De verdachten waren in Leeuwarden waar ze vanuit het appartement waar ze samenwoonden begonnen met de handel in pups. Later verhuisden ze naar Kollum en werd van daaruit gehandeld.

Brabant

De pups die ze via Marktplaats te koop aanboden waren afkomstig van een handelaar uit het Brabantse Hapert. Daar trof de politie in de zomer van 2016 al pups aan die niet of niet juist waren gevaccineerd. De pups waren afkomstig uit Hongarije, ze kwamen uit een dorp waar de meeste inwoners zich bezighouden met het fokken van honden. In eerste instantie zouden ze volledig ingevulde vaccinatieboekjes bij de pups -gefokt in Nederland- hebben gekregen. Vanwege de grote vraag stapte het tweetal over op de Hongaarse pups.

Stempelprobleem

Er was echter, zoals de Drachtster het had gezegd, 'een stempelprobleem'. Ze kregen de pups geleverd, volgens eigen zeggen gechipt en gevaccineerd en wel, maar in de vaccinatieboekjes stond niet de vereiste stempel van een dierenarts. Dat probleem losten de verdachten zelf op: ze bestelden een stempel en flansten zelf iets in elkaar. Ze maakten een stempel van een dierenarts in Franeker en van een arts met de toepasselijke naam Dokter Woef. Ook de handtekening van de dierenarts werd nagemaakt. 'Het was op dat moment de makkelijkste oplossing', zei de Drachtster.

Tien keer aangifte

Het gevolg was wel dat degenen die de pups kochten met de gebakken peren zaten, terwijl ze dachten dat alles goed geregeld was. Er was tien keer aangifte gedaan. Een deel van de nieuwe eigenaren heeft de pups in moeten laten slapen. Eén baasje heeft maar drie dagen van het jonge hondje kunnen genieten. De dieren meeste dieren leden aan de ziekte Parvo. De honden die het overleefden zijn ziekelijk en hebben constante zorg nodig. Er kwamen een paar schrijnende verhalen langs op de zitting. 'Ik schaam me er diep voor', reageerde de Drachtster.

'Ontluisterend beeld'

De gedupeerden claimen duizenden euro's, voor dierenartskosten, medicijnen en smartengeld. Enkele eigenaren willen de crematie van hun hond op de verdachten verhalen. Officier van justitie Gerben Wilbrink bij de inval in Holwerd geweest. Hij had pups gezien die het koud hadden en in hun eigen uitwerpselen rondliepen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) had verschillende malen bij de Drachtster aan de bel getrokken, maar de man ging toch door met het verkopen van pups.

Geld als drijfveer

Wilbrink ging er vanuit dat geld de drijfveer was geweest om door te gaan met de verkoop. 'Hij is volledig voorbijgegaan aan het welzijn van de honden, hij beschouwde de dieren als een object'. Voor de Drachtster eiste hij 15 maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk. De Leeuwarder had volgens de officier een kleinere rol, Wilbrink eiste acht maanden waarvan drie voorwaardelijk. Het financiële voordeel van de verkoop wordt geraamd op 5400 euro voor de Drachtster en 2400 euro voor de Leeuwarder. De officier wil dat de verdachten dat bedrag terugbetalen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 12 juli uitspraak.