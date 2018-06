Nieuw: 't Hierplein Haarsalon in Noardburgum

Publicatie: do 28 juni 2018 09.50 uur

NOARDBURGUM - Op 15 juni 2018 is er een nieuwe kapsalon geopend in Noardbergum aan de Zevenhuisterweg. De kapsalon, ’t Hierplein, is gevestigd in het pand van kledingwinkel Rootz69 dat onder de lokale bevolking inmiddels als een begrip wordt gezien. In dit pand zijn meerdere bedrijven gevestigd waaronder een schoonheidssalon, diëtiste, mondhygiëniste en een praktijk voor cosmetische en medische huidpigmentatie. Een kapsalon is daarbij dan ook een mooie aanvulling. Samen met kledingwinkel Rootz69 wordt dit bedrijventerrein Plein 45A genoemd.

De eigenaresse van ’t Hierplein, genaamd Durkje Venema, heeft al jarenlang ervaring. Ze heeft elf jaar bij een kapsalon in de buurt gewerkt voordat ze de stap nam om voor zichzelf te beginnen. "Na elf jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging" vond Durkje. "Dit kwam op mijn pad en ook al werk ik nu alleen, binnen zo’n pand heb ik toch collega’s om me heen. Mensen komen naar een kapsalon voor ontspanning en persoonlijk advies, dit kun je het beste doen wanneer je echt de tijd voor je klant neemt. Kwaliteit, aandacht en tijd staan daarom hoog in het vaandel bij ’t Hierplein."

Er wordt gewerkt met de kleur-, styling- en verzorgingsproducten van Wella Professionals. Volgens Durkje kan ze hier het meest creatief mee kleuren en is er voor elk haartype de juiste styling en verzorging.

’t Hierplein is te vinden op de Zevenhuisterweg 45a in Noordbergum.

Een afspraak maken kan door te bellen of Whatsappen naar 0646260115

Openingstijden:

Dinsdag 13:00 – 21:00

Donderdag en vrijdag 09:00 – 18:00

Zaterdag 09:00 – 14:00

Meer informatie is te vinden op Facebook en Instagram

