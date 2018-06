Brug over Stoobosser Trekfeart geplaatst

Publicatie: do 28 juni 2018 00.05 uur

DOKKUM - Woensdagavond is het nieuwe brugdek van de Dinzerbrug (kruising Kolkensloane en de Trekwei N910) bij Dokkum geplaatst.

Nadat de kraan was opgesteld en het brugdeel te plek was gereden, was het takelen in een kwartiertje gebeurt. Het brugdek werd vervolgens met diverse bouten aan de fundering bevestigd.

Het dek van de brug is in plaats van hout van hergebruikt kunststof gemaakt, wat vrij kwam bij het opknappen van treinstellen van de Nederlandse Spoorwegen.

De Stroobosser Trekfeart kenmerkt zich door de meer dan honderd jaar oude bruggen en zeven van deze bruggen worden momenteel opgeknapt. De Dinzerbrug bij Dokkum had een standaard houten dek en heeft met het plaatsen van het nieuwe dek een kunststof dek gekregen.

Een brugdek van kunststof is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat deze uit afzonderlijke planken bestaat. De kern van de planken is van hergebruikt kunststof. Extra duurzaam is dat de hars die van al het losse kunststof één geheel maakt, voor 25% uit natuurlijke (biobased) grondstoffen bestaat.

Het nieuwe brugdek is ontworpen, getest en ontwikkeld door een bouwteam, bestaande uit de provincie Fryslân, adviesbureau RoyalHaskoningDHV en producent Composite Structures.

