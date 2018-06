Woningaanbod Elkien en Accolade gebundeld

Publicatie: wo 27 juni 2018 16.09 uur

DRACHTEN - Woningcorporaties Elkien en Accolade hebben een nieuwe website gelanceerd waarop woningzoekenden het aanbod kunnen bekijken.

Woningcorporaties Accolade en Elkien werken al sinds 2012 samen op het gebied van woonruimtebemiddeling. Half mei gingen zij over op een nieuwe versie van de gezamenlijke website hiervoor. Woningzoekenden kunnen met één inschrijving reageren op alle beschikbare huurwoningen. De website heeft nu een onderscheidende naam: www.frieslandhuurt.nl.



Veel voordelen voor woningzoekenden

Het hele proces van het zoeken naar een nieuwe huurwoning, tot het tekenen van een nieuw huurcontract is korter en eenvoudiger. Woningzoekenden vinden gemakkelijker een nieuwe woning. Zo bieden de corporaties nu dagelijks nieuwe woningen aan. Een woningzoekende kan meteen zijn of haar inkomensverklaring uploaden. En via MijnFrieslandhuurt kan een woningzoekende eenvoudig reageren op woningen, de plaats in de wachtrij bekijken of een medeaanvrager toevoegen. Inschrijven op www.frieslandhuurt.nl blijft gratis.



Een unieke samenwerking

Elkien en Accolade vereenvoudigen en verbeteren samen de dienstverlening voor hun woningzoekenden met www.frieslandhuurt.nl.