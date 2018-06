Iepenloft Brantgum speelt in 2019 'De lÃªste floed'

Iepenloft Brantgum speelt in 2019 'De lêste floed'

Publicatie: wo 27 juni 2018 12.59 uur

BRANTGUM - Iepenloftspul Brantgum speelt in juni 2019 het stuk ‘De lêste floed’, naar het boek van Durk van der Ploeg. In 1969 wordt de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. Dit heeft voor het gezin van Tsjerk Vogel, die daar al jaren het boerenbedrijf uitoefent en ploetert met het aanwinnen van land, dramatische gevolgen. Een spannend en aangrijpend verhaal over persoonlijke drama’s, tegen de achtergrond van onverzettelijkheid en een onvermijdelijk generatieconflict.

50 jaar Lauwersmeergebied in 2019, was mede reden om dit stuk in Brantgum op te voeren. Het verhaal is voor het iepenloftspul bewerkt door Baukje van Hijum en Atsje Lettinga zal de regie voor haar rekening nemen. Op woensdag 4 juli en donderdag 12 juli a.s. zijn de audities en voor informatie en aanmelding voor de audities kan men terecht op www.iepenloftspulbrantgum.nl.