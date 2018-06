Brug in Burgum dinsdagavond weer in storing

Publicatie: di 26 juni 2018 19.34 uur

BURGUM - Het was dinsdagavond weer eens zover. De brug van Burgum stond in storing. Even na 18.00 uur moet de storing zijn ontstaan nadat de brug werd geopend. De brug wordt namelijk niet geopend in de spitstijd tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

De eerste melding ontving deze site omstreeks 18.24 uur. Op dat moment keerde het verkeer al. Aan de kant van Burgum was geen sprake van een afzetting van het verkeer. Daardoor bleef het verkeer het talud van de brug oprijden en na enige tijd kwam men er achter dat het nog wel even kon gaan duren. Er moest vervolgens gekeerd worden. Dat is voor trekkers met aanhangwagens en vrachtwagens soms een nogal lastige klus. Voetgangers en fietsers gingen over het algemeen - zoals inmiddels gebruikelijk - onder de slagbomen door om de brug te passeren.

Er is een monteur ter plaatse gekomen en omstreeks 19.35 uur gingen de slagbomen weer omhoog voor zowel het auto- als fietsverkeer.